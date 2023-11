Difesa: Aeronautica, "100+1" anni raccontati nel calendario 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel prossimo anno - ha proseguito il generale Goretti - saremo impegnati all'estero su diversi fronti: ad esempio, saremo negli Stati Uniti e in Canada per rappresentare, attraverso la Pattuglia acrobatica nazionale, l'Italia nel mondo ed in quella occasione, i velivoli delle Frecce tricolori si esibiranno anche a Los Angeles, per l'arrivo della Nave Vespucci, attualmente impegnata nel giro del mondo, a dimostrazione che la Difesa è compatta e unita anche al di fuori dei confini nazionali". A seguire il generale ha ricordato l'appuntamento, a gennaio prossimo, con il volo sulla Stazione spaziale internazionale del colonnello Walter Villadei, impegnato con la missione Ax-3 di Axiom Space "perché – ha concluso - abbiamo iniziato con "Ali di Carta" ma finiamo nello spazio, in quanto è là che dobbiamo e vogliamo essere. Dobbiamo formare i giovani di domani affinché siano al passo con la tecnologia, perché i mezzi si possono costruire e modellare ma la testa deve poter volare alla stessa identica maniera della tecnologia, questa è la sfida del domani". (Res)