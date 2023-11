Roma: Municipio I, al via lavori giardino di via Giulia, saranno ultimati entro prossimo autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo anni dall'assegnazione del progetto architettonico vincitore e dopo il superamento di diverse problematiche legate al parcheggio sottostante, "diamo finalmente il via ai lavori per il futuro giardino di via Giulia. La prima fase prevede la posa dell'intonaco sul muro di recinzione e del colore scelto e approvato dalla Sovrintendenza". Lo si legge in una nota del Municipio Roma I Centro. "Nel frattempo - si legge anche - si sta procedendo per l'affidamento dei lavori relativi al giardino vero e proprio e alla sua sistemazione. Se tutto va secondo cronoprogramma, il prossimo autunno saranno piantati tutti gli alberi. Continuiamo a seguire il progetto e la sua realizzazione, che garantirà un'oasi verde per tutti i cittadini nel cuore di Roma". (Com)