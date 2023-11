Francia-Germania: “Der Spiegel”, Macron riceverà Merz (Cdu) a Parigi il 20 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, riceverà a Parigi nella giornata del 20 dicembre il leader dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, alla guida del principale partito di opposizione in Germania. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, evidenziando che si tratta di un'ulteriore dimostrazione di come non siano facili i rapporti tra Macron e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Secondo fonti vicine al capo dello Stato francese, è stato Merz a chiedere l'incontro e Macron “ha accettato volentieri” perché “interessato allo scambio di idee con i massimi politici tedeschi”. Il titolare dell'Eliseo “non vuole limitarsi ai colloqui con il cancelliere” e, ricevendo il presidente della Cdu, intende avere “un quadro più preciso sia della politica sia della situazione economica tedesca”. È per gli stessi motivi che Macron ha già “infranto il protocollo”, accogliendo all'Eliseo il ministro dell'Economia e della Protezione del clima della Germania, Robert Habeck, nonché i titolari di Esteri e Finanze, Annalena Baerbock e Christian Lindner. (Geb)