Lazio: Rocca, bene lavoro dell'Osservatorio nazionale amianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto al convegno “Amianto e Uranio, in guerra e in pace: ricchezza e povertà dall’energia alla salute”, che si è tenuto presso la sede della giunta regionale. "Lieto di aver portato un saluto all'iniziativa dell'Osservatorio nazionale amianto. È meritevole quanto questa organizzazione fa in favore delle tante famiglie che hanno patito un lutto o una malattia provocate dall'esposizione a questo pericoloso agente cancerogeno. È doveroso porre la giusta attenzione sui danni alla salute che l'amianto può provocare - scrive su Facebook Rocca -. La Regione Lazio sarà un vostro alleato e un interlocutore attento alle iniziative che, da anni, portate avanti nell’interesse esclusivo dei cittadini", conclude Rocca. (Com)