Milano: Santanchè, solidarietà a Libero per gli insulti e le minacce ricevute

- “Solidarietà a Libero per gli insulti e le minacce ricevute da un drappello di femministe a Milano. Come sempre i pochi riescono a sporcare il lavoro dei molti, ma questa volta è peggio perché chi strumentalizza la tragedia di Giulia e di tutte le donne uccise, minacciate o solo che offese verbalmente per scopi politici dovrebbe vergognarsi". Lo ha evidenziato il ministro del Turismo Daniela Santanchè. "Evidentemente chi manifesta contro la violenza, ma fa il violento e chiede libertà di espressione negando libertà di parola non conosce ritegno, d’altronde la gente esige la libertà di parola per compensare la libertà di pensiero, che invece rifugge”. (Rin)