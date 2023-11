Violenza donne: Rocca, fondamentale fare rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca è intervenuto alla tavola rotonda “La centralità della Rete per la lotta alla violenza” dedicata alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presso la sala We Gil di largo Ascianghi a Roma. "Ringrazio l'Unione Italiana Forense e l'avvocato Elisabetta Rampelli, per l'importante occasione di riflessione" in vista della Giornata Internazionale per il contrasto alla violenza contro le donne. "È fondamentale fare rete, così da cogliere quei segnali 'sentinella' che possono riguardare ciascuno di noi, perché nessuno è davvero immune dalla violenza. Dobbiamo partire da questa consapevolezza. La Regione Lazio farà la sua parte", scrive su Facebook Rocca. (Com)