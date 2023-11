Egitto: il governo pronto a vendere altri immobili per ricavare dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Egitto sta preparando una nuova proposta per vendere unità immobiliari in dollari, sia agli egiziani all'estero che agli stranieri. Lo ha annunciato il primo ministro dell'Egitto, Mustafa Masbouly, secondo un comunicato stampa. I termini dell'iniziativa sono stati concordati e sono in fase di stesura in preparazione dell'annuncio ufficiale, si legge nella dichiarazione. Il primo ministro ha affermato che la vendita di beni immobili è una delle fonti più importanti di valuta estera. Il ministero dell’Edilizia egiziano ha annunciato di aver raccolto 8,5 miliardi di dollari per il tesoro statale, vendendo terreni in dollari, di cui 4 miliardi di dollari nel 2023. Il mercato egiziano si trova ad affrontare una grave carenza di valuta estera. L'elevata domanda di acquisto di dollari Usa ha aumentato il divario tra il tasso ufficiale e il mercato non ufficiale di circa 20 sterline. (Cae)