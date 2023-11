Germania: polizia, reati violenti aumentati del 17 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I reati violenti registrati in Germania sono aumentati nel primo semestre del 2023 del 17 per cento su base annua. È quanto afferma l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) nelle statistiche preliminari sul fenomeno. L'incremento ha riguardato soprattutto le violenze in luogo pubblico, meno quelle domestiche. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il direttore del Bka Holger Muench ha definito “preoccupante” la crescita dei reati violenti, “perché non sappiamo dove porterà”. Inoltre, pare essersi interrotta la tendenza al ribasso di lungo periodo. Tra le cause, vi è la ripresa della vita in pubblico dopo la revoca delle restrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19. Inoltre, “per la prima volta dopo anni, l’inflazione viene percepita dalla popolazione come un grave problema” e tale constatazione ha ripercussioni sul totale dei crimini violenti. Il numero di casi e sospetti autori è, infatti, più elevato nelle regioni della Germania più deboli sul piano economico. Un altro aspetto è lo stress sociale sui bambini e sui giovani a causa dei provvedimenti contro il coronavirus. Un ulteriore causa è l'attuale elevato tasso di immigrazione, che fa aumentare sia la popolazione complessiva sia la percentuale di stranieri. Secondo Muench, “è presumibile” che “molti” richiedenti asilo presentino “diversi fattori di rischio tali da rendere più probabile commettere violenze Al riguardo, il direttore del Bka ha osservato come ciò includa “le condizioni di vita nei centri di prima accoglienza, nonché le insicurezze economiche e le esperienze di violenza” dei migranti. Nella prima metà del 2023, si è infine registrato un incremento dei reati violenti maggiore tra gli stranieri che tra i tedeschi rispetto allo stesso periodo del 2022. (Geb)