Stellantis: Lo Russo, hub Mirafiori rappresenta motivo di speranza per Torino

- Io penso che innanzitutto oggi è un giorno importante perché si dà corso a un progetto, si apre una nuova fase della vita di Mirafiori che credo possa rappresentare un motivo di speranza per il futuro di questo territorio. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della presentazione dell'hub di economia circolare di Stellantis. "Questo non vuol dire che non vi siano problemi ma credo che comunque sia positivo il fatto che si sia dato corso all’apertura nei tempi previsti dell'hub di Stellantis. Ritengo la scelta strategica di Stellantis di posizionare proprio a Torino l'hub sull'economia circolare, una scelta che mi fa essere ottimista per il futuro. Quando, e non manca molto tempo, ci accorgeremo che la transizione verso l'auto elettrica pone nuovi problemi .Uno di questi è l'approvvigionamento di materie prime, che sono ad oggi una delle caratteristiche più delicate della fragilità di un settore come quello dell’auto elettrica - ha continuato Lo Russo -. (segue) (Rpi)