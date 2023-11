Stellantis: Lo Russo, hub Mirafiori rappresenta motivo di speranza per Torino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quanto le materie prime sono di fatto ad appannaggio di due soli paesi che sono la Cina e la Corea e credo che garantire la possibilità di mantenere la produzione di auto elettriche attraverso, un meccanismo che si autoproduce il materiale, possa rappresentare non solo un'opportunità occupazionale per le persone che sono direttamente coinvolte che, a quanto ha detto oggi lo stesso amministratore delegato, rispetto alle previsioni iniziali possono addirittura essere state sottostimate, ma rappresenta soprattutto una garanzia di continuità per quello che riguarda il futuro dell’intera filiera della produzione dell'auto elettrica. Ovviamente non basta e dentro questa cornice perché l'auto elettrica possa trovare davvero modalità di sviluppo, servono investimenti pubblici, una strategia energetica nazionale che prevede l'incremento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, che prevede il miglioramento della rete di distribuzione sia di grande scala che poi a piccola scala, perché l'auto elettrica poi va alimentata e che prevede ovviamente un'intera filiera anche di incentivazione prima fase di ingresso sul mercato perché le persone possono non trovare una barriera economica nella scelta tra auto elettrica e auto a motora endotermico e quindi incentivi all'acquisto. Una fase di startup di una rivoluzione tecnologica che richiede quindi una partenariato pubblico-privato molto forte, ma io sono convinto che Torino può giocare per le sue caratteristiche e anche per quello che ha rappresentato e che continua a rappresentare a livello internazionale nell'ambito della sua formazione di alto livello. Penso all'ingegneria, ma penso anche ai tecnici intermedi, un territorio che ha pochi uguali nel mondo e quindi può giocare la sua carta di competitività globale", ha concluso Lo Russo. (Rpi)