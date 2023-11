Lavoro: Schlein, Pd studia proposta su riduzione orario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo discutendo in questi mesi su come riscrivere le politiche fiscali europee: non facciamo l’errore di tornare alla cieca austerità, ma proviamo a proseguire proprio nel segno di allargare il margine per gli investimenti comuni essenziali per accompagnare l’economia europea in questi cambiamenti, che possono voler dire più lavoro di qualità”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo nel corso del convegno "Il rosso e il verde per il futuro dell'Europa - Italia e Germania tra occupazione e transizione verde". “Anche il Partito democratico sta riflettendo sulla proposta sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario”, ha aggiunto.(Rin)