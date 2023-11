Ecuador: Lasso rivendica i risultati del suo mandato prima di lasciare l'incarico a Noboa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lasso ha menzionato il calo nel tasso di malnutrizione infantile, sceso dal 23,6 al 20,1 per cento. Si è soffermato poi sulle relazioni internazionali, ricordando i principali accordi: "Abbiamo aperto l'Ecuador al mondo, stipulando relazioni commerciali con Cina e Corea del Sud, due delle economie più grandi del pianeta". Ha espresso apprezzamento per le relazioni di Quito con gli Stati Uniti, ricordando in particolare la legge Idea che permetterà a oltre il 90 per cento dei prodotti ecuadoriani esportati negli Usa di beneficiare di tariffe agevolate, e ha anche rimarcato la collaborazione con Washington in materia di sicurezza: "È il nostro principale partner strategico contro il crimine organizzato e i suoi legami politici". (segue) (Brb)