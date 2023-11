Ecuador: Lasso rivendica i risultati del suo mandato prima di lasciare l'incarico a Noboa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prospettiva di crescita economica è stato un tema ricorrente nel discorso. Lasso ha elencato le numerose iniziative finanziarie portate avanti dal suo governo per agevolare i tassi d'interesse sul credito imprenditoriale, soprattutto femminile: "Per noi è chiaro che la miglior politica contro la violenza di genere è l'indipendenza economica". Il capo dello Stato uscente ha poi fatto notare che istruzione e sanità sono stati temi centrali del suo mandato, citando l'autonomia alle università, l'aumento di borse di studio e spazi universitari, e la riapertura di 247 scuole rurali "per permettere ai bambini indigeni” e ai figli delle famiglie contadine di godere di un’istruzione di base. A proposito della sanità, ha ricordato l'apertura di 4 nuovi ospedali e l'assunzione di nuovi medici. ha affermato ricordando l'impegno per case gratis e finanziamenti per le donne. (segue) (Brb)