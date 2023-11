Ecuador: Lasso rivendica i risultati del suo mandato prima di lasciare l'incarico a Noboa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel discorso anche un ricordo di Fernardo Villavicencio, candidato del partito Construye come successore proprio di Lasso e assassinato ad agosto durante la campagna elettorale. "È stato un politico che ha dedicato gran parte della vita a lottare contro la corruzione. Mi auguro che la giustizia ecuadoriana trovi i mandanti di questo crimine." Infine, Lasso ha messo l'accento sugli investimenti nella sicurezza, citando l'aumento di fondi alle forze armate e alla polizia. "Siamo il primo governo a recuperare il denaro proveniente dalla corruzione", ha osservato. Lasso ha concluso definendo l'agenda ambientale per la transizione ecologica e la protezione della biodiversità "la più ambiziosa della regione". Il suo saluto alla popolazione ecuadoriana si è chiuso con un messaggio diretto ai cittadini: "Ho convocato le elezioni anticipate per difendere la democrazia. Vi ho riconsegnato il potere che mi avete dato alle urne". (Brb)