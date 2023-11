Rai: Spada (Assolombarda), via libera per nuovo centro produzione a Milano ottima notizia che aspettavamo da tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera del Cda Rai all'accordo con Fondazione Fiera Milano per il nuovo centro di produzione a Milano è un’ottima notizia che aspettavamo da tempo. Finalmente il cuore pulsante dell'economia dei territori che Assolombarda rappresenta potrà contare su una nuova grande opportunità per continuare a valorizzare al meglio le sue eccellenze: la nostra città si conferma centro dell'informazione del Paese". Lo scrive sul suo profilo X Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda. (Rem)