Legge Bilancio: Borghi (Iv), detassare aumenti salariali da accordi di secondo livello

- "Alcune forze politiche propongono l'ingessatura del mercato del lavoro, attraverso la pianificazione statale. Noi dobbiamo invece assicurare la ripresa della produttività delle imprese, in modo che abbiano modo di competere su scala globale, e che il valore aggiunto generato dall'aumento di produttività si scarichi sui salari. Per questo abbiamo presentato un emendamento alla legge di bilancio che propone la detassazione totale degli aumenti salariali definiti dagli accordi di secondo livello". Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva al Senato a "Il pomeriggio" di Rai Radio1. "Se una azienda ha bisogno di lavorare di più, quelle ore in aggiunta chieste ai lavoratori non devono essere tassate - ha spiegato Borghi - in questo modo le imprese fatturano di più e i lavoratori hanno più soldi in busta paga. Viceversa, ogni strumento che irrigidisce rischia di essere controproducente, per questo abbiamo detto che un salario minimo fatto per legge con i fondi dello stato non funziona". (Rin)