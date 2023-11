Azerbaigian-Ungheria: Orban a Baku per evento del Programma speciale Onu per economie dell’Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ungherese Viktor Orban è a Baku, in Azerbaigian, per partecipare a una conferenza del Programma speciale delle Nazioni Unite per le economie dell’Asia centrale (Speca). Lo ha reso noto la sua cancelleria. Orban parteciperà all’evento domani su invito del presidente azerbaigiano Ilham Alivev, con il quale intratterrà un colloquio bilaterale prima dell’occasione. Lo Speca è un programma avviato nel 1998 per rafforzare la cooperazione nell’Asia centrale e la sua integrazione nell’economia mondiale. (Vap)