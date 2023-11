Pd: nasce la conferenza dei presidenti di municipio Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata costituita la conferenza dei presidenti di Municipio del Pd Roma. "Un organismo utile a far confrontare e a scambiare esperienze di buone pratiche di governo municipale e a condividere problemi e difficoltà. Al centro della discussione il tema del bilancio e i temi legati al regolamento sul decentramento amministrativo". Lo scrive in una nota Enzo Foschi, segretario Pd Roma. "I Presidenti di Municipio rappresentano una risorsa politica e amministrativa fondamentale per aiutare il governo della città e costruire momenti di partecipazione - aggiunge Foschi -. Essenziale il loro ruolo soprattutto per un Partito come il Pd Roma impegnato a ripartire dai territori. All'incontro erano presenti, oltre al sottoscritto, anche la coordinatrice della segreteria Emanuela Droghei, la presidente Giulia Tempesta e la capogruppo in campidoglio Valeria Baglio”, conclude.(Com)