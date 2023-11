Stellantis: Tavares, dopo Italia possibili hub circolari negli Stati Uniti e Africa-Medioriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base di quello che impareremo in Italia creeremo altri hub di economia circolare. Probabilmente saranno uno negli Usa, uno in America Latina e uno in Africa-Medioriente. Lo ha affermato l'ad di Stellantis Carlos Tavares rispondendo alle domande dei giornalisti durante l'inaugurazione dell'hub di economia circolare a Torino-Mirafiori. "Vogliamo però prima prenderci una pausa per capire come vanno le cose qui a Mirafiori e imparare per riprodurre lo stesso successo altrove", ha concluso. (Rpi)