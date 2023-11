Pnrr: online i progetti idrici di Acea da realizzare con 227 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione dedicata ai progetti di Acea Ato 2 è divisa in tre aree. La prima riguarda acquedotti e grandi opere: si tratta di quattro progetti finalizzati alla messa in sicurezza e ammodernamento del sistema acquedottistico Peschiera e dell’approvvigionamento idrico di Roma Capitale e dell’area metropolitana (Nuovo Acquedotto Marcio primo lotto; Addutrice Ottavia-Trionfale; Raddoppio VIII sifone - tratto Casa Valeria uscita Galleria Ripoli; Condotta Monte Castellone–Colle Sant’Angelo-Valmontone). Un'altra area comprende la digitalizzazione ed efficientamento delle reti di distribuzione idrica: il progetto è finalizzato alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, mediante la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. Infine, depurazione, fognatura e gestione dei fanghi di depurazione, si tratta dei progetti che hanno l’obiettivo di rendere sempre più efficace e sostenibile la raccolta e la depurazione delle acque reflue favorendo l’economia circolare anche attraverso il ricorso all'innovazione tecnologica (potenziamento dell'impianto di depurazione integrato di Ponte Lucano a Tivoli; collettore fognario afferente al depuratore Valle Giordano; prolungamento adduttrice della Crescenza – sistema fognario Tomba di Nerone; adeguamento dell’impianto di depurazione di Ciciliano; bonifica collettore e rete afferenti al depuratore di Ciciliano; collegamento a Roma est del depuratore di Borgonuovo). (Com)