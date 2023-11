Roma: Fratelli d'Italia presenta il "contro-rapporto" sui 2 anni Gualtieri, le pagelle degli assessori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A una settimana dal rapporto alla città, per i due anni dell'amministrazione del sindaco Roberto Gualtieri, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ha presentato una sorta di "contro rapporto" e a margine dell'evento i consiglieri hanno dato i loro voti ai 12 assessori della giunta. Raggiungono la sufficienza, con un 6 ma non di più, l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, l'assessora al Bilancio Silvia Scozzese e l'assessore al Turismo, Alessandro Onorato. Un filo sotto la sufficienza, con un 5, invece, ci sono l'assessora all'Ambiente e ai Rifiuti Sabrina Alfonsi e l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità, Eugenio Patanè; l'assessora alle Politiche sociali, Barbara Funari e l'assessore al Patrimonio, Tobia Zevi. Bocciati, con un'insufficienza da 4, l'assessora alla Scuola, Claudia Pratelli; l'assessora al Commercio, Monica Lucarelli, l'assessore alla Cultura, Miguel Gotor e l'assessore al Personale, Andrea Catarci. Ultima, secondo i consiglieri di Fd'I, "non classificata" l'assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini. (segue) (Rer)