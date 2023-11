Roma: Fratelli d'Italia presenta il "contro-rapporto" sui 2 anni Gualtieri, le pagelle degli assessori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "contro rapporto" è stato illustrato stamattina dal capogruppo di Fd'I, Giovanni Quarzo, e dai consiglieri Stefano Erbaggi, Federico Rocca, Mariacristina Masi, Francesca Barbato e Rachele Mussolini. La parola ripetuta più volte è stata "degrado". In particolare l'attenzione si è concentrata su i rifiuti e i trasporti: "Gualtieri promette di aumentare la differenziata dal 45 per cento di oggi al 65 per cento nel 2030: peccato che non si sa come. Inoltre, si parla dell'incremento degli impianti e si enfatizza il potenziamento del tritovagliatore di Acilia che è un sistema obsoleto e che serviva in situazioni di emergenza", ha detto Erbaggi. "Le tempistiche sono ignote e i fondi insufficienti - ha aggiunto -. Anche per i biodigestori di Cesano e Casal Selce". E per quanto riguarda i trasporti, secondo il gruppo, il funzionamento di metropolitane e tram a Roma "è imbarazzante". Inoltre "il provvedimento scellerato sulla Ztl verde, unito ai disagi sul tram 8, fanno sembrare tutto una barzelletta. Per non parlare di piazza Venezia: prima è stata chiusa e poi si è pensato a un piano di mobilità alternativa", ha detto Masi. (segue) (Rer)