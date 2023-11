Roma: Fratelli d'Italia presenta il "contro-rapporto" sui 2 anni Gualtieri, le pagelle degli assessori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E sul fronte lavori pubblici "si è sostanzialmente abdicato al ruolo del dipartimento - ha osservato Quarzo -. Gli interventi per il Giubileo si sono accumulati tutti nell'ultimo anno. Fermi i lavori ma anche l'urbanistica. C'è una grande lentezza e inerzia e gli unici risultati sono solo quelli portati a termine grazie al governo nazionale: Metro C, spese ordinarie del Giubileo, e il salvataggio di Roma Metropolitane". Sul capitolo scuola, secondo Fd'I, l'azione congiunta degli assessori Pratelli e Catarci "hanno riportato indietro le lancette dell'orologio di tantissimi anni" e hanno "vilipeso quello che era un fiore all'occhiello della città" e "i piani formativi sul genere sono aberranti" e per questo "abbiamo chiesto formalmente le loro dimissioni: sono inadeguati a gestire il settore educativo scolastico", hanno spiegato Mussolini e Barbato. Infine, sul turismo, "si citano sempre i dati sull'affluenza perché ci troviamo a Roma e i turisti vengono" ma "non si fa promozione nei circuiti internazionali e non si investono i fondi che arrivano dalla tassa di soggiorno", ha osservato il presidente della commissione Trasparenza, Rocca. (Rer)