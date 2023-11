Lombardia: Cecchetti (Lega), arrivano nuove risorse per le montagne lombarde grazie al ministro Calderoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al ministro Calderoli per le nuove importanti risorse stanziate per la montagna, dunque anche per le nostre montagne della Lombardia, risorse per realizzare master universitari aventi ad oggetto la montagna e campagne di comunicazione istituzionale sui temi della montagna. Nuove iniziative che si inseriscono nel complesso di misure predisposte nell'interesse dei cittadini che abitano in montagna. Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier. (Com)