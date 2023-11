Usa-Argentina: Trump a Milei, verrò a Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto al presidente eletto dell'Argentina, Javier Milei, che ha in programma di visitare il suo Paese in modo che possano incontrarsi. In un comunicato, l'ufficio di Milei ha fatto sapere che il presidente eletto ha ricevuto la notte scorsa una telefonata da Trump, il quale si è congratulato per la sua vittoria e ha sottolineato "l'ampio margine" di vantaggio conquistato domenica scorsa sull'avversario Sergio Massa, cosa che "ha avuto un grande impatto su scala globale". L'ufficio non precisa la data o il periodo in cui Trump intende andare a Buenos Aires. L'insediamento di Milei è previsto per il 10 dicembre. (Was)