Milano: De Corato, domani inziativa Fd'I "Luce contro la violenza" in Gae Aulenti

- Domani, Fratelli d'Italia Milano ha organizzato alle ore 18 l'iniziativa "Luce contro la violenza" che si terrà alle fontane di piazza Gae Aulenti. Lo annuncia il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando l'audizione della Procuratrice della Repubblica facente funzioni presso il Tribunale per i minorenni di Milano Luisa Russo, sui flussi migratori dei minori stranieri non accompagnati che oggi ha parlato di "crescita preoccupante, allarmante e ingestibile". "Nonostante tutte queste conferme, ancora oggi in Parlamento, la Sinistra continua ancora a difendere questi minori, facendo ostruzionismo e opponendosi al Decreto migranti, che andrà in votazione lunedì alla Camera, che prevede alcune norme contro l'arrivo dei minori stranieri non accompagnati nel nostro Paese", conclude De Corato.(Com)