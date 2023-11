Medio Oriente: Barelli (FI), crisi complessa, problema sarà governo Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che la crisi in Medio Oriente sia complessa e in fondo al tunnel non si vede la luce. Il problema sarà il governo della Striscia di Gaza nel post guerra e di questo già si sta occupando la diplomazia internazionale, in primo luogo i paesi arabi 'moderati', come il Qatar". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ospite di "Coffee Break" su La 7. "E' chiaro che Israele non potrà più permettere che avvenga qualcosa di simile a ciò che è accaduto lo scorso 7 ottobre. Dall'altra parte, ci sono due milioni di cittadini palestinesi che sono nella loro terra e lì rimarranno, anche perché i Paesi più vicini, come l'Egitto e la Giordania, non li accoglieranno. Quindi, il tema è questo e le soluzioni non credo siano di facile attuazione, ci vorrà tempo", ha concluso.(Rin)