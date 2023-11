Slovacchia: ministero Trasporti, sostegno ad autotrasportatori che protestano contro concorrenza ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti slovacco ha espresso sostegno agli autotrasportatori del sindacato Unas, in relazione alla loro richiesta di reintrodurre un sistema di permessi per i colleghi dell’Ucraina. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del dicastero. E’ stato reso noto che i rappresentanti del ministero e di Unas hanno avuto un colloquio ieri. “Credo che saremo in grado di risolvere la situazione in modo che gli autotrasportatori slovacchi siano soddisfatti. Apriremo la questione della reintroduzione di un sistema di permessi alla prossima riunione dei ministri dei Trasporti a Bruxelles a inizio dicembre”, ha dichiarato il ministro slovacco Jozef Raz. “La nostra posizione è condivisa dall’Ungheria e ci sono segnali analoghi da altri Paesi”, ha aggiunto. Nei prossimi giorni dovrebbe tenersi anche un incontro del ministro con il suo omologo ucraino. Il sistema di permessi per i camionisti ucraini che circolano in territorio europeo non è più in vigore dall’inizio dell’invasione russa del Paese. Secondo gli autotrasportatori slovacchi, tuttavia, la situazione determina una distorsione del mercato e una concorrenza sleale da parte ucraina. Da giorni protestano anche gli autotrasportatori polacchi, che hanno bloccato alcuni dei valichi che si trovano al confine tra Polonia e Ucraina. (Vap)