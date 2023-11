Spagna: Feijoo (Pp) sceglie Barcellona per conferenza con Tajani e Weber lunedì prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha scelto Barcellona per una conferenza del Partito popolare Europeo (Ppe) il 27 novembre prossimo, cui parteciperanno, tra gli altri, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo Manfred Weber. Dolors Montserrat, ex ministra e portavoce del Pp al Parlamento Ue, aprirà la conferenza con un discorso di benvenuto, seguito da un intervento di Sigfried Muresan, vicepresidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo. Al primo panel, intitolato "Difendere i principi dello Stato di diritto", che si svolgerà sullo sfondo dell'amnistia e degli accordi tra Pedro Sanchez e i partiti indipendentisti catalani, sono previsti gli interventi di Antonio Tajani e della ministra degli Esteri bulgara Mariya Gabriel. Secondo il programma provvisorio, interverranno anche il vicesegretario per gli Affari istituzionali del Pp, Esteban González Pons, e il sindaco di Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida. (Spm)