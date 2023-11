Albania: Beleri visitato in carcere da ministro di Stato greco, grazie per continuo sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco eletto del comune albanese di Hamara, Fredi Beleri, in carcere dallo scorso maggio, ha ricevuto una visita del ministro di Stato greco Stavro Papastavrou. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”. Beleri, esponente politico della minoranza ellenica in Albania, era stato arrestato due giorni prima delle elezioni amministrative con l’accusa di compravendita di voi. Da allora, nonostante la successiva vittoria alle urne, più gradi della giustizia albanese hanno respinto la sua richiesta di prestare giuramento a Himara come sindaco. Nell’ambito del caso Beleri, il governo di Atene ha accusato Tirana di non rispettare lo Stato di diritto e ha minacciato di ostacolare l’integrazione dell’Albania nell’Unione europea. Attraverso un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, Beleri ha ringraziato la Grecia per il “continuo sostegno” durante la sua “detenzione ingiusta e senza precedenti”. (Gra)