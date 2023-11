Scuola: Calderone, con mondo impresa serve capire dove orientare scelte future su formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo guardare al mondo dell'impresa e capire dove orientare le scelte future sulla formazione". Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone oggi a Job&Orienta, salone nazionale dell'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, in Fiera a Verona. "Un Paese che ha un numero di Neet così importante - ha detto - non può permettersi di non mettere in campo tutta l'energia perché i ragazzi siano stimolati e non restino alla finestra. Dico sempre che l'unica cosa che non si può fare è non giocare la partita; noi daremo loro tutti gli attrezzi per poterla giocare al meglio". In questo momento, ha sottolineato Calderone, "abbiamo una situazione positiva: abbiamo a disposizione le risorse della programmazione 2021-27 e le risorse del Pnrr che si traducono nel programma Gol, Garanzia occupabilità dei lavoratori. Per noi la sfida è nella revisione degli algoritmi e delle norme interne che gestiscono l'incrocio tra domanda e offerta, dobbiamo guardare al mondo dell'impresa e capire dove orientare le scelte future sulla formazione. È dal connubio con il mondo dell'impresa che si riesce a intercettare le direttrici future del lavoro a 5/10 anni". Calderone ha quindi aggiunto: "Job&Orienta è una rassegna dove i giovani in cerca di lavoro possono avere tante sollecitazioni positive. Lo sforzo del ministero è quello di mettere in relazione i propri dati con quelli dei centri per l'impiego, delle agenzie private per il lavoro, dell'Inps, degli enti formatori, e di chi in Italia si occupano di lavoro. Perché dalla conoscenza dei dati si può comprendere, in termini di formazione, i fabbisogni ancora non coperti". (Rev)