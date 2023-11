Stellantis: Palombella-Ficco (Uilm), parte a Cassino la piattaforma large con due vetture Alfa e a Torino Unità economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il lancio di nuove vetture Alfa Romeo sulla piattaforma large a Cassino e la inaugurazione della Unità di economia circolare a Torino rappresentano notizie di grande importanza non solo per i territori coinvolti ma per l’Italia intera. Fra tante incertezze e contraccolpi occupazionali causati dalla trasformazione del settore automotive, è essenziale difatti che gli investimenti di Stellantis avvengano in settori innovativi quali appunto l’economia circolare a Torino, le autovetture elettriche a Cassino e in tutte le fabbriche di montaggio e le batterie a Termoli”. Lo dichiarano Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto, al termine della inaugurazione della unità circolare e della visita del centro stile di Torino, che è stata anche occasione di confronto fra sindacati e direzione aziendale. (segue) (Com)