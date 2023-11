Veneto: assessore Istruzione, in prossimo anno scolastico pronti a sperimentazione riforma 4+2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Veneto è pronta alla sperimentazione della riforma 4+2 nel prossimo anno scolastico. Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro nel corso di un convegno dedicato al tema a Job&Orienta, a Verona. "Se il Veneto ha la minore dispersione scolastica e il minor numero di giovani che non cercano lavoro e non studiano (Neet) d'Italia - ha affermato Donazzan - è perché la formazione professionale, l'istruzione tecnica, i licei, gli Its, collaborano insieme al mondo dell'economia rispondendo ai bisogni degli studenti e delle loro famiglie oltre che delle realtà produttive. Un buon risultato che ci fa guardare con ottimismo e soddisfazione alla riforma del 4+2 la cui sperimentazione partirà dal prossimo anno scolastico, coinvolgendo fino a un massimo del 30 per cento degli istituti tecnici e professionali attivi sul territorio regionale, tra cui anche il Veneto. Il ddl, in discussione al Senato, farà nascere in Italia la nuova 'filiera formativa tecnologico-professionale', per valorizzare e potenziare l'offerta formativa dell'istruzione tecnico e professionale in modo attrattivo e più connesso con il mondo del lavoro e della produzione". La caratteristica della riforma sarebbe quella di introdurre dei percorsi quadriennali a cui si andrebbe ad aggiungere un'annualità negli Its Academy. "Il Veneto - ha sottolineato Donazzan - già investe nella verticalizzazione: dopo la formazione in obbligo fino al 16esimo anno con il terzo anno della qualifica c'è il quarto anno del diploma che sarà per tutto il sistema dei due ordinamenti, quello regionale e quello dello Stato. L'esigenza di proseguire nell'alta formazione specialistica è ciò che il mondo del lavoro ci chiede e questa riforma va in questa direzione". La scuola - ha concluso Donazzan - rappresenta il più grande sistema complesso di persone con il maggiore capitale umano. Per decenni è mancato il dialogo tra il modo della scuola e delle aziende, i cui effetti negativi emergono ora con evidenza dal momento che le imprese segnalano da tempo l'impossibilità di trovare personale altamente specializzato. Migliorare il percorso formativo servirà ad accorciare i tempi di immissione dei diplomati nel mondo del lavoro, per dare le giuste risposte al territorio, alle famiglie e alle imprese. Il mercato del lavoro deve essere di prossimità, consentendo ai giovani di non essere sradicati dal territorio in cui vivono. La sperimentazione non ci spaventa, anzi costituirà uno stimolo in più. Il vero tema sarà quello economico perché al momento sono le Regioni a sostenere il costo aggiuntivo di questo percorso formativo". (Rev)