Turismo: Augusto Congionti confermato alla guida di Agrturist-Confagricoltura (2)

- "Il mio impegno sarà totale – ha aggiunto il presidente di Agriturist - per crescere, insieme ai componenti del nuovo Consiglio, nella continuità con le nostre salde radici, ma sposando a pieno l'innovazione. Con l'impegno di tutti saremo in grado di cogliere le tante occasioni che si presentano. Orgogliosi di aver fondato e dato il nome al fenomeno dell'agriturismo, continueremo ad impegnarci per far crescere le nostre imprese e la nostra associazione". L'assemblea, riunita a Palazzo della Valle, a Roma, ha anche eletto i nove componenti del Consiglio tra i quali, nella prima riunione, verranno nominati tre vicepresidenti e costituita la Giunta. Entrano a far parte del nuovo esecutivo: Antonio Casazza per la Campania, Michelangelo de Benedittis per la Puglia, Damiano Donati e Andrea Mazzanti per la Toscana, Aurelio Ferrazza per il Lazio, Leonardo Granata per il Veneto, Giovanna Montesissa per l'Emilia-Romagna, Franco Priarone per il Piemonte e Saro Romeo per la Sicilia. (Com)