Stellantis: Tavares, Europa deve rispondere a vantaggio concorrenziale asiatico

- L'Europa tiene aperta la porta alla produzione cinese e asiatica. Se vogliamo proteggere il perimetro produttivo dobbiamo migliorare la competitività dei costi. Lo ha affermato l'ad di Stellantis Carlo Tavares a margine della presentazione dell'hub di economia circolare a Torino-Mirafiori. "Per questo non bisogna avere paura, non temere il cambiamento, mantenere lo status quo è male, bisogna agire oggi, non tra cinque anni. Il consumatore italiano cerca auto belle, di qualità e a basso prezzo il miglior modo per proteggere i nostri dipendenti e dare quello che il consumatore Italiano cerca", ha concluso. (Rpi)