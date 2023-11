Medio Oriente: Hamas conferma tregua di quattro giorni a partire da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Brigate Qassam, braccio armato del movimento islamista palestinese Hamas, hanno confermato oggi che il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza entrerà in vigore a partire da domani mattina alle 07:00 ora locale (06:00 ora italiana) e durerà quattro giorni. In una nota, le Brigate Qassam hanno confermato anche le informazioni secondo cui Israele, durante la tregua, rilascerà tre prigionieri palestinesi per ogni ostaggio israeliano liberato. In precedenza, il ministero degli Esteri del Qatar ha annunciato che la tregua tra Israele e Hamas inizierà domani, spiegando inoltre che i primi 13 ostaggi saranno rilasciati intorno alle 16:00 ora locale (15:00 ora italiana). Da parte sua, Israele ha confermato di aver ricevuto un primo elenco di nomi degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas che dovrebbero essere rilasciati domani. (Res)