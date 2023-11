Legge Bilancio: Brancaccio (Ance), mi preoccupa, non vedo un indirizzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di Bilancio "mi preoccupa perché non vedo un indirizzo". Queste le parole di Federica Brancaccio, presidente Ance, in apertura dell'evento 'Opere pubbliche per la crescita. La sfida tra nuovo Codice Appalti e ritorno del Patto di Stabilità' in corso a Vicenza, a palazzo Bonin Longare. "Mi vede preoccupata - ha sottolineato -.Non che non sia consapevole che non c'erano altre risorse, ma la preoccupazione deriva dal fatto che non vedo un indirizzo, una visione per la crescita. Avessero messo quei pochi soldi, faccio un esempio, tutti sull'agricoltura perché l'idea del governo è che l'agricoltura può diventare trainante per la crescita, mi sarei lamentata ma avrei fatto però una difesa di categoria, se non altro da cittadina avrei detto il governo ha una visione, ha un indirizzo sul quale magari non sono d'accordo, però c'è un'idea. Invece - ha aggiunto - è una manovra dove la preoccupazione nasce dal fatto che gli aiuti erano necessari, però che cosa succederà l'anno prossimo? Le previsioni sono di una crescita del Pil decisamente bassa, dopo anni in cui abbiamo gridato al rinnovato miracolo italiano dove quel Pil eccezionale, per il trenta per cento anche dall'edilizia, insomma, l'anno scorso si è trovato un tesoretto della manovra proprio anche grazie all'edilizia. L'anno prossimo rischiamo, se non ci sono manovre per la crescita e se il Pnrr non riesce, poi lo vedremo, a sviluppare tutta la sua potenza, di non riuscire ad avere nemmeno quei pochi aiuti saranno possibili", ha concluso. (Rev)