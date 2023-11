Libia: il ministro del Petrolio di Tripoli esorta a “punire Israele e i suoi sostenitori occidentali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Mohamed Aoun, ha invitato i paesi arabi ad adottare misure per “punire Israele e i suoi sostenitori occidentali nella guerra a Gaza”. Parlando al sito web specializzato “Standard & Poor’s Global”, Aoun ha evitato di menzionare l'utilizzo del petrolio come arma politica e ha escluso la possibilità di imporre un blocco petrolifero simile alla crisi energetica del 1973. Aoun ha enfatizzato la necessità di utilizzare tutti i mezzi disponibili per influenzare la società occidentale e mettere pressione su Israele affinché ponga fine ai massacri. Mentre la maggior parte dei politici libici ha condannato la guerra israeliana a Gaza, non c'è ancora un consenso sull'uso del petrolio come arma contro Tel Aviv e i suoi sostenitori occidentali, guidati dagli Stati Uniti. (segue) (Res)