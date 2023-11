Libia: il ministro del Petrolio di Tripoli esorta a “punire Israele e i suoi sostenitori occidentali” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, la Libia ha respinto una petroliera registrata a Singapore che aveva precedentemente effettuato uno scarico merci in Israele. La nave, Proteus Philippa, da 110.000 tonnellate di portata lorda, stava dirigendosi verso il terminal di Mellitah, vicino a Tripoli. Sebbene programmata per caricare 600 mila barili di greggio, la compagnia Mellitah Oil & Gas ha richiesto alla nave di lasciare il porto senza prelevare il carico. Non è chiaro se la decisione di allontanare la petroliera sia stata una scelta deliberata del Gun o parte di un più ampio boicottaggio contro Israele. La situazione richiama l'embargo del 1973, che provocò una crisi petrolifera globale, quadruplicando i prezzi e causando una carenza di benzina negli Stati Uniti. (Res)