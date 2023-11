Sicurezza: Cgil, ddl condensato di propaganda e populismo, va ritirato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ddl sicurezza “è un condensato di propaganda e populismo istituzionale diretto più a dare risposte emergenziali di ordine pubblico che non ad affrontare il tema della sicurezza come questione sociale per superare le diseguaglianze presenti nel Paese, dalla povertà alla crisi alloggiativa, dalla tutela degli operatori delle forze di polizia ai temi dell’accoglienza degli immigrati”. È quanto si legge in una nota della Cgil nazionale a proposito dello schema di disegno di legge in tema di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio e ordinamento penitenziario, approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri. Per la Confederazione “come nel decreto Caivano e nel decreto rave, le soluzioni proposte vanno verso un inasprimento delle pene e la codificazione di nuovi reati, e sono pericolosissime non solo per le libertà individuali, ma anche per la tenuta democratica del Paese laddove si riducono gli spazi di protesta, trasformando alcune azioni da soggette a sanzione amministrativa a veri e propri reati. Si colpiscono, inasprendo le pene, tutti quei comportamenti che nascono e si determinano in ambienti di povertà, di disagio, di marginalità, di degrado sociale, che avrebbero bisogno di una più forte presenza dei servizi sociali e di una rete di sostegno”. La Cgil si sofferma in particolare su una previsione giudicata “estremamente negative”, quella “del carcere nei confronti di donne incinte, eseguita anche in presenza di figlio minori di tre anni. Nessun bambino deve varcare la soglia del carcere ed è necessario istituire finalmente le case-famiglia per le madri con bambini, già previste per legge e mai realizzate”. (segue) (Com)