Sicurezza: Cgil, ddl condensato di propaganda e populismo, va ritirato (2)

- Per quanto riguarda le tutele al personale delle forze di polizia, “assistiamo a un esercizio di propaganda”, in primis sul miliardo e mezzo di euro per la sicurezza e il soccorso per il rinnovo dei contratti, “in quanto le risorse concretamente stanziate, inferiori a quelle del precedente triennio, si tradurranno in un aumento lordo a regime del 5,80 per cento che non permette un recupero reale dell’inflazione”. Inoltre, “non sono previsti investimenti per la formazione, le assunzioni, la previdenza pubblica e complementare, il potenziamento di mezzi e strutture al di là delle risorse ordinarie”. “Gravissima poi – sottolinea la Cgil – l’autorizzazione alla detenzione di una seconda arma senza licenza per gli operatori di polizia, che suona come un riconoscimento a un esercizio della sicurezza quasi in forma privata non compatibile con il nostro ordinamento costituzionale”. “L’intero schema di disegno di legge interviene sulla Costituzione materiale del Paese, anticipando i temi della riforma costituzionale che il governo intende portare avanti, con disposizioni che preparano il terreno per l’azione di una riforma in senso autoritario. Il ddl sicurezza deve essere ritirato – si legge infine nella nota – perché è inaccettabile l’ideologia che lo ispira”. (Com)