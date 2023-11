Abruzzo: scuola, la Cisl e la corsa contro il tempo e la burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola merita l'impegno di tutti perché riguarda la vita ed il futuro della nostra comunità. Il tempo limitatissimo e le procedure burocratiche rischiano di produrre un piano di dimensionamento della rete scolastica che riuscirà a scontentare tutti: regione, province, comuni, ufficio scolastico regionale, sindacati, personale della scuola e famiglie. Bisogna tornare immediatamente al dialogo tra tutti soggetti coinvolti. La proroga di 30 giorni della scadenza del 30 novembre deve avere lo scopo di accrescere il più possibile consenso sulle scelte da operare. Lo scrive oggi in una nota Davide Desiati segretario generale regionale. "E' necessario riprendere, sia a livello provinciale che regionale - spiega Desiati - l'iter necessario affinché le scelte non siano dettate da tempo e burocrazia, convocando le parti anche con ritmo molto serrato. Scelte che appaiono ancora di più ineludibili vista la sentenza di ieri della Corte costituzionale, a seguito dei ricorsi delle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, che ha avallato la legittimità della scelta operata dal Parlamento italiano di tagliare, anche senza l'accordo con le Regioni, 600 autonomie scolastiche, con decisione successiva del governo di tagliarne 11 in Abruzzo. Le autonomie da tagliare in realtà sono 12 perché, a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, l'Istituto omnicomprensivo di Scerni Casalbordino deve tornare ad essere Istituto tecnico agrario di Scerni ed Istituto comprensivo di Casalbordino. La Cisl Scuola Abruzzo Molise ha già evidenziato la propria contrarietà a questi tagli, tra l'altro poco significativi dal punto di vista economico(a regime corrispondono ad un caffè in meno all'anno per ogni abruzzese), così come ha fatto anche l'assessore regionale Quaresimale, e continua a chiedere alla politica abruzzese di promuovere ogni iniziativa che possa annullare o quantomeno ridurre l'ennesima penalizzazione per la scuola della nostra regione". (Gru)