Legge Bilancio: Meloni, garantisce equità regimi pensionistici e sostenibilità sistema previdenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di Bilancio "garantisce congruità sociale, equità dei regimi pensionistici e sostenibilità del sistema previdenziale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del question time al Senato. “Abbiamo lavorato per garantire in ambito pensionistico soprattutto i giovani e chi rientra interamente nel sistema contributivo – ha aggiunto –, perché non intendiamo proseguire nella prassi abbastanza cinica di aggravare oltre i limiti della decenza la futura pensione di chi oggi è giovane”. “Tra i nostri obiettivi di legislatura c’è quello di procedere a una riforma adeguata, strutturale”, ha concluso Meloni. (Rin)