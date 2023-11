Colombia: Petro nomina nuovo Alto commissario per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha operato un cambio al vertice dell'Alto commissariato per la Pace, ufficio chiave per il processo di "pace totale" disegnato per mettere fine alle guerre con tutte le bande armate presenti nel Paese. "I processi di Pace del Paese saranno diretti da Otty Patino", ha scritto Petro su X, "ringraziando per gli immensi sforzi compiuti" l'Alto commissario uscente, Danilo Rueda. Patino, già compagno del giovane Petro nella formazione armata M-19, è l'attuale capo negoziatore nelle trattative con l'Esercito di liberazione nazionale (Eln). Rueda, con una lunga esperienza come difensore dei diritti umani, era stato nominato Alto commissario nel luglio del 2022, quando si trovava a dirigere la commissione Interecclesiale di giustizia e pace, organizzazione non governativa con oltre 20 anni di vita. L'avvicendamento si compie nel momento in cui i due principali processi di pace avviati con il governo, quello con l'Eln e quello con lo Stato maggiore centrale (Emc), si trovano nel momento più complicato. (segue) (Mec)