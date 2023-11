Colombia: Petro nomina nuovo Alto commissario per la pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso di Luis Manuel Diaz, tenuto sotto sequestro per quasi due settimane, ha avuto ampia eco dentro e fuori i confini nazionali ed è considerato un consistente ostacolo nello sviluppo delle trattative di pace. Attenzione rilanciata dall'ultima prestazione del calciatore, autore delle due reti la Colombia ha sconfitto la nazionale del Brasile, in una partita valida per la qualificazione ai mondiali di calcio del 2026. L'Eln ha di recente ricordato che nessuno degli accordi preliminari stretti con il governo, compreso quelli che mettevano a punto il "cessate il fuoco", prevedeva la sospensione del sequestro, pratica che la banda armata rivendica come modo principale per finanziare la sua permanenza in vita. (segue) (Mec)