Colombia: Petro nomina nuovo Alto commissario per la pace (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Emc aveva annunciato il 5 novembre la sospensione dei negoziati, denunciando il mancato rispetto e la poca "serietà" del governo nel portare avanti l'agenda. "Da oggi dichiariamo sospeso il tavolo negoziale e l'agenda pattuita tra governo e Farc. Inizieremo un processo di consultazione interna con la nostra commissione di dialogo", recita la dirigenza dell'Emc invitando il "governo nazionale a fare lo stesso". La forza armata irregolare guidata da "Ivan Mordisco" (nome di battaglia di Néstor Gregorio Vera Fernandez) assicura al tempo stesso che il "cessate il fuoco bilaterale, si mantiene così come pattuito, per il bene della Colombia. Continuando a "privilegiare una visione militarista", lo Stato avrebbe incrementato la presenza delle forze armate "in tutte le zone" lasciate libere dalla guerriglia, "creando malessere nelle comunità e nella direzione dell'Emc". (segue) (Mec)