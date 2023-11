Colombia: Petro nomina nuovo Alto commissario per la pace (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comportamenti che denotano un mancato compimento di "ciascun accordo, di ciascun protocollo e di ogni impegno discusso, adottato e firmato, evidenziando una mancanza di serietà", anche rispetto alla comunità internazionale che accompagna il tavolo negoziale. La formazione armata è "a completa disposizione" per riprendere i colloqui, ma occorre il rispetto "integrale" di ognuno degli strumenti sin qui concordati, con la sottoscrizione di un documento ad hoc. Il tavolo negoziale si era aperto formalmente il 17 ottobre, il giorno dopo la proclamazione del "cessate il fuoco". L'Emc riunisce i guerriglieri delle Farc che non hanno aderito agli accordi di pace stretti con il governo dell'ex presidente, il premio Nobel per la Pace Juan Manuel Santos, a fine 2016. (Mec)