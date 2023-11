Germania: ministro Finanze annuncia sospensione “freno all'indebitamento” per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha annunciato la sospensione per il 2023 del “freno all'indebitamento”, ossia il vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione della Germania. È quanto riferisce il settimanale “Die Zeit”. Già disattivato nel 2020 per finanziare la risposta alla crisi del coronavirus, il “freno all'indebitamento” era stato ripristinato quest'anno su iniziativa dello stesso Lindner. La nuova sospensione dello strumento fa seguito al blocco del bilancio per il 2023 deciso dal governo del cancelliere Olaf Scholz a seguito della sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) sul fondo per il clima e la trasformazione (Ktf). (Geb)