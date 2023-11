Veneto: assessore Istruzione, competizione Its Red Academy occasione per valorizzare multidisciplinarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, questa mattina ha partecipato a Verona, nella cornice dell'evento fieristico Job&Orienta, dedicato al mondo della scuola, della formazione e del lavoro, alla presentazione dei cinque progetti finalisti e alla premiazione della squadra vincitrice del progetto formativo 'Sustainable Challenge'. Il progetto, svoltosi a settembre a Cavallino Treporti (Venezia) si è articolato in una sfida, durata cinque giorni, che ha coinvolto 180 ragazze e ragazzi di Its Red Academy, divisi in 25 team, nella nuova e diversa progettazione sostenibile del villaggio turistico San Paolo che gli ha ospitati. "Una sfida tra squadre per progettare la rigenerazione di un villaggio turistico di Jesolo. Una prova dal vero – ha spiegto l'assessore - in cui la multidisciplinarietà è stata particolarmente valorizzata con le competenze dei singoli percorsi ricompresi nel più ampio biennio Its Academy Red". "Prove dal vero - ha aggiunto l'assessore Donazzan - progettualità realizzabili e sostenibili sotto l'aspetto ambientale e finanziario, rapporto con le migliori aziende del settore sono gli aspetti vincenti di queste opportunità formative. Una sfida di innovazione e sostenibilità, ma anche un importante momento di formazione e confronto con professionisti del settore" ha concluso. (Rev)