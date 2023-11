Violenza donne: Uilca, non spegniamo i riflettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un riflettore che solitamente si accende il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ma che, come Uilca, crediamo non debba spegnersi il giorno dopo”. Lo afferma la segretaria nazionale Uilca Mariangela Verga commentando l’evento Uilca e Global Thinking Foundation Il volto nascosto della violenza. “Purtroppo sappiamo fin troppo bene come il contatore sui femminicidi cresca ogni giorno, in una spirale di violenza senza un interruttore in grado di fermarlo”. L’evento Il volto nascosto della violenza, oggi a Roma presso il cinema Barberini alle 15.30, realizzato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, vuole contribuire a sensibilizzare la società civile e l’opinione pubblica sui temi che riguardano il rispetto, la parità e le relazioni tra uomini e donne. “L’esempio della legge sul femminicidio del Belgio, primo paese europeo a introdurla, nella sua essenza ed efficacia normativa ci fa capire che a fianco della prevenzione il supporto dell’istituzione e delle relative norme sono strumenti fondamentali per combattere fenomeni sociali che hanno un costo elevatissimo per le nostre comunità soprattutto in termini umani e se si tiene conto degli oltre 2000 orfani di femminicidio la cui vita sarà per sempre segnata, e così per i loro familiari”, dichiara Claudia Segre, presidente Global Thinking Foundation. “L’adeguamento delle norme e delle fattispecie di reato sulla violenza di genere contro le donne è ormai diventata una battaglia per la vita e i diritti di tutti noi”. (segue) (Com)